BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - MetaTrader 5脚本
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 BrainTrend2 指标的数值。
依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成绿色或粉红色, 影线被喷成浅绿或浅粉色。
此指标需要编译的指标文件 BrainTrend2.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
图例 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2128
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF
此指标基于 BrainTrend1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。FisherCyberCycle_HTF
此 FisherCyberCycle 指标在输入参数中有时间帧选项。
T3_TRIX
此 TRIX 指标使用 Tilson 均线算法。MultiCandleSignal
此 MultiCandleSignal 指标显示七个不同时间帧的蜡烛条方向构成的趋势信息。