代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1109
等级:
(23)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 BrainTrend2 指标的数值。

依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成绿色或粉红色, 影线被喷成浅绿或浅粉色。

此指标需要编译的指标文件 BrainTrend2.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

图例 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2128

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

此指标基于 BrainTrend1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

此 FisherCyberCycle 指标在输入参数中有时间帧选项。

T3_TRIX T3_TRIX

此 TRIX 指标使用 Tilson 均线算法。

MultiCandleSignal MultiCandleSignal

此 MultiCandleSignal 指标显示七个不同时间帧的蜡烛条方向构成的趋势信息。