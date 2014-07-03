CodeBaseSeções
BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1146
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Publicado:
Atualizado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador BrainTrend2.

Dependendo da direção de tendência, o corpo do candle é pintado em verde ou rosa, as sombras são pintadas em verde lima ou cor de ameixa.

O indicador exige a compilação do arquivo do indicador BrainTrend2.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2128

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend1.

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

O indicador FisherCyberCycle com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

T3_TRIX T3_TRIX

O indicador TRIX usa a média Tilson.

MultiCandleSignal MultiCandleSignal

O indicador MultiCandleSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando direção dos candles de sete timeframes diferentes.