O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador BrainTrend2.

Dependendo da direção de tendência, o corpo do candle é pintado em verde ou rosa, as sombras são pintadas em verde lima ou cor de ameixa.

O indicador exige a compilação do arquivo do indicador BrainTrend2.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF