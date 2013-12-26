Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2058
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend2.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается зелёный или розовый цвета, а теней в салатовый или сливовый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BrainTrend2.mq5.
Рис.1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
Индикатор TRIX с использованием усреднения Тильсона.EasyXML - XML Parser
EasyXML - это MQL5-библиотека для парсинга XML-документов. Она может обрабатывать XML-документы из трех разных источников: URL, файл и cтрока. Библиотека является полностью объектно-ориентированной и аккуратно интегрируется с MQL5 за счет использования классов CObject и CArrayObj Стандартной библиотеки для хранения DOM-дерева.
Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.Background_Candles_Smoothed_HTF
Индикатор, рисующий усредненные свечи более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.