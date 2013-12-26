CodeBaseРазделы
Индикаторы

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend2.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается зелёный или розовый цвета, а теней в салатовый или сливовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BrainTrend2.mq5.

Рис.1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

T3_TRIX T3_TRIX

Индикатор TRIX с использованием усреднения Тильсона.

EasyXML - XML Parser EasyXML - XML Parser

EasyXML - это MQL5-библиотека для парсинга XML-документов. Она может обрабатывать XML-документы из трех разных источников: URL, файл и cтрока. Библиотека является полностью объектно-ориентированной и аккуратно интегрируется с MQL5 за счет использования классов CObject и CArrayObj Стандартной библиотеки для хранения DOM-дерева.

MultiCandleSignal MultiCandleSignal

Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.

Background_Candles_Smoothed_HTF Background_Candles_Smoothed_HTF

Индикатор, рисующий усредненные свечи более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.