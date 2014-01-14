CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BrainTrend2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2065
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
braintrend2.mq5 (8.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

BrainTrend2 es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.

Si bien existe una tendencia a la baja en el mercado, todos las velas son de color magenta. Tan pronto como la tendencia sea al alza, todas las velas sucesivas serán coloreadas en color lime.

El algoritmo BrainTrend2 se basa en el procesamiento de la información de los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En este indicador extraje todas las variables del algoritmo que se pueden controlar en los parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora puede ser utilizado no sólo con la configuración predeterminada.

BrainTrend2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/394

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop es un indicador de detección de cambio de tendencia, se muestra por la línea de stop. La intersección de la línea indica la inversión de la tendencia y el momento de cerrar las posiciones previamente abiertas.

Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI

Ergodic DTI-Oscillator (Directional Trend Index) de William Blau.

Directional Trend Index Blau_DTI Directional Trend Index Blau_DTI

Indicador Directional Trend Index (DTI) de William Blau.