BrainTrend2 - indicador para MetaTrader 5
Descripción:
BrainTrend2 es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.
Si bien existe una tendencia a la baja en el mercado, todos las velas son de color magenta. Tan pronto como la tendencia sea al alza, todas las velas sucesivas serán coloreadas en color lime.
El algoritmo BrainTrend2 se basa en el procesamiento de la información de los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En este indicador extraje todas las variables del algoritmo que se pueden controlar en los parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora puede ser utilizado no sólo con la configuración predeterminada.
