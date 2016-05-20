und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 809
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmung mit den Werten des BrainTrend2Indikators farbig gefüllt.
Abhängig von der Richtung der Kerze, wird der Körper in grün oder pink gemalt, Schatten werden in hellgrün oder lila gemalt.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BrainTrend2.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2128
Der Indikator zeichnet rechteckige Kerzen eines größeren TimeFrames basierend auf den Werten des BrainTrend1 Indikator.FisherCyberCycle_HTF
Der FisherCyberCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der TRIX Indikator verwendet die Tilson-Mittelung.MultiCandleSignal
Der MultiCandleSignal Indikator zeigt informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Kerzenrichtung von sieben verschiedenen TimeFrames.