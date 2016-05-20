Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmung mit den Werten des BrainTrend2Indikators farbig gefüllt.

Abhängig von der Richtung der Kerze, wird der Körper in grün oder pink gemalt, Schatten werden in hellgrün oder lila gemalt.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BrainTrend2.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF