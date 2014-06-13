请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - MetaTrader 5脚本
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 BrainTrend1 指标的数值。
依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或桔红色, 影线被喷成浅绿或黄色。
此指标需要编译的指标文件 BrainTrend1.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2127
