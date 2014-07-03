O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador BrainTrend1.

Dependendo da direção de tendência, o corpo do candle é pintado em azul ou laranja, as sombras são pintadas em verde lima ou amarelo.

O indicador exige a compilação do arquivo do indicador BrainTrend1.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.