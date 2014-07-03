CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1105
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador BrainTrend1.

Dependendo da direção de tendência, o corpo do candle é pintado em azul ou laranja, as sombras são pintadas em verde lima ou amarelo.

O indicador exige a compilação do arquivo do indicador BrainTrend1.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2127

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

O indicador FisherCyberCycle com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

RSIFilter RSIFilter

O indicador altera a cor das barras em janela separada. Ele é alterado para a cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend2.

T3_TRIX T3_TRIX

O indicador TRIX usa a média Tilson.