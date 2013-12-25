CodeBaseРазделы
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend1.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в голубой или оранжевый цвета, а теней в салатовый или жёлтый аналогично.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BrainTrend1.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

