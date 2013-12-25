Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend1.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в голубой или оранжевый цвета, а теней в салатовый или жёлтый аналогично.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BrainTrend1.mq5.
Индикатор FisherCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RSIFilter
Индикатор окрашивает бары в отдельном окне в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.
EasyXML - это MQL5-библиотека для парсинга XML-документов. Она может обрабатывать XML-документы из трех разных источников: URL, файл и cтрока. Библиотека является полностью объектно-ориентированной и аккуратно интегрируется с MQL5 за счет использования классов CObject и CArrayObj Стандартной библиотеки для хранения DOM-дерева.T3_TRIX
Индикатор TRIX с использованием усреднения Тильсона.