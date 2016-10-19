無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はBrainTrend1指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青または橙、ヒゲは石灰または黄色で塗られています。
この指標の操作はコンパイルされたBrainTrend1.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2127
