Indikatoren

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
762
(25)
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmung mit den Werten des BrainTrend1Indikators farbig gefüllt.

Abhängig von der Richtung der Kerze, wird der Körper in blau oder orange gemalt, Schatten werden in hellgrün oder gelb gemalt.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BrainTrend1.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2127

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

Der FisherCyberCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RSIFilter RSIFilter

Der Indikator ändert die Farbe der Balken in einem anderen Fenster. Sie wird in die Farbe des aktuellen Trends geändert, der aufgrund des technischen RSI Indikators berechnet wurde.

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

Der Indikator dzeichnet rechteckige Kerzen eines größeren TimeFrames basierend auf den Werten des BrainTrend2 Indikator.

T3_TRIX T3_TRIX

Der TRIX Indikator verwendet die Tilson-Mittelung.