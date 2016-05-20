und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
762
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmung mit den Werten des BrainTrend1Indikators farbig gefüllt.
Abhängig von der Richtung der Kerze, wird der Körper in blau oder orange gemalt, Schatten werden in hellgrün oder gelb gemalt.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BrainTrend1.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2127
