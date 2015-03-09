Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSIFilter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1197
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Forex-TSD.com
Este indicador colorea las barras en una ventana separada en el color de la tendencia actual calculada a base de los datos del indicador técnico RSI.
Si las direcciones de la tendencia y de la vela coinciden, el color de la barra es claro, si son opuestas, el color es oscuro.
La fuerza de la tendencia se determina por la presencia del indicador RSI en las zonas de sobrecompra o sobreventa cuyos niveles se determinan por los parámetros de entrada del indicador:
input uint HighLevel=55; // nivel de sobrecompra input uint LowLevel=45; // nivel de sobreventa
Si el indicador RSI se encuentra fuera de estas zonas, la barra se colorea en color gris claro.
Fig. 1. Indicador RSIFilter
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2125
El indicador dibuja las velas promediadas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
El indicador dibuja las velas Heiken Ashi del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
El indicador FisherCyberCycle permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos de acuerdo con las indicaciones del indicador BrainTrend1.