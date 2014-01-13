BrainTrend1 es un indicador de la dirección del mercado.



Indica las direcciones de las tendencias en colores. Cuando el precio cambia o esta en una tendencia alcista, las velas son de color azul. Cuando el precio cambia o se encuentra en una tendencia bajista, las velas son de color rojo. En caso de que un precio cambie de dirección o sea una tendencia inestable, las velas no son coloreadas.



BrainTrend1 se puede utilizar en cualquier marco de tiempo. Su algoritmo se basa en los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En esta versión los valores de todas las variables del algoritmo están diseñadas como parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora se puede utilizar con los ajustes personalizados.



