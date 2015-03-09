Mira cómo descargar robots gratis
QQECloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador QQECloud permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período del gráfico del indicador
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado QQECloud.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador QQECloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2117
