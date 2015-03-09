CodeBaseSecciones
al bolsillo
Indicadores

QQECloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
El indicador QQECloud permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado QQECloud.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador QQECloud_HTF

BackgroundCandle_HTF BackgroundCandle_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados.

Exp_BlauSMStochastic Exp_BlauSMStochastic

Es un sistema de trading que utiliza el oscilador BlauSMStochastic.

GannSwingsVIII GannSwingsVIII

Es un indicador semafórico de señal con zigzag.

TTM-Trend TTM-Trend

El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close durante el período seleccionado.