Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
QQECloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1014
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador QQECloud com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer a compilação do arquivo QQECloud.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Fig.1 Indicador QQECloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2117
BackgroundCandle_HTF
Indicador desenha candles de um timeframe maior com retângulos coloridos.Digital_MACD
Histograma MACD desenhado na forma diferente de dois filtros digitais.
GannSwingsVIII
Indicador tipo semáforo com ZigZag.TTM-Trend
O indicador utiliza a análise dos valores da abertura e fechamento do indicador Heiken Ashi para um período selecionado.