Indicador QQECloud com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer a compilação do arquivo QQECloud.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Fig.1 Indicador QQECloud_HTF