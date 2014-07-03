CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

QQECloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1014
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador QQECloud com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer a compilação do arquivo QQECloud.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Fig.1 Indicador QQECloud_HTF

Fig.1 Indicador QQECloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2117

BackgroundCandle_HTF BackgroundCandle_HTF

Indicador desenha candles de um timeframe maior com retângulos coloridos.

Digital_MACD Digital_MACD

Histograma MACD desenhado na forma diferente de dois filtros digitais.

GannSwingsVIII GannSwingsVIII

Indicador tipo semáforo com ZigZag.

TTM-Trend TTM-Trend

O indicador utiliza a análise dos valores da abertura e fechamento do indicador Heiken Ashi para um período selecionado.