Exp_BlauSMStochastic - Asesor Experto para MetaTrader 5
813
Es un sistema de trading que utiliza el oscilador BlauSMStochastic.
La decisión sobre la operación se toma cuando el histograma cambia la dirección del movimiento, ocurre la ruptura de la línea cero o cuando la nube de la línea de señal cambia de color. Para seleccionar la variante del algoritmo de la entrada se utiliza el siguiente parámetro de entrada:
input AlgMode Mode=twist; //algoritmo para entrar en el mercado
Para que el EA funcione correctamente, hay que colocar el archivo del indicador compilado BlauSMStochastic.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas para 2012-2013 en GBPUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2014
