Es un sistema de trading que utiliza el oscilador BlauSMStochastic.

La decisión sobre la operación se toma cuando el histograma cambia la dirección del movimiento, ocurre la ruptura de la línea cero o cuando la nube de la línea de señal cambia de color. Para seleccionar la variante del algoritmo de la entrada se utiliza el siguiente parámetro de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para que el EA funcione correctamente, hay que colocar el archivo del indicador compilado BlauSMStochastic.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2012-2013 en GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas