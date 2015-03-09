Autor real:

Nick Bilak

El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close durante el período seleccionado.

Si las direcciones de la tendencia y de la vela coinciden, el color de la barra es claro, si son opuestas, el color es oscuro.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 09.10.2007.

Fig. 1. Indicador ttm-trend