TTM-Trend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Nick Bilak
El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close durante el período seleccionado.
Si las direcciones de la tendencia y de la vela coinciden, el color de la barra es claro, si son opuestas, el color es oscuro.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 09.10.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2119
