Der QQECloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei QQECloud.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb.1 Der QQECloud_HTF Indikator