Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
QQECloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 693
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der QQECloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei QQECloud.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abb.1 Der QQECloud_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2117
BackgroundCandle_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke.Digital_MACD
MACD-Histogramm gezeichnet auf die Differenz zweier digitaler Filter.
GannSwingsVIII
Ein Signalpfeilindikator mit einem ZigZag.TTM-Trend
Der Indikator verwendet eine Analyse der Werte des Heiken Ashi Open und Heiken Ashi Close für eine ausgewählte Periode.