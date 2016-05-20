CodeBaseKategorien
Indikatoren

QQECloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der QQECloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei QQECloud.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb.1 Der QQECloud_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2117

