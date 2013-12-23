Смотри, как бесплатно скачать роботов
QQECloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор QQECloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора QQECloud.mq5.
Рис.1 Индикатор QQECloud_HTF
