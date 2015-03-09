CodeBaseSecciones
BackgroundCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rosado, y las sombras se colorean en color lima o rojo.

Fig. 1. Indicador BackgroundСandle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2116

