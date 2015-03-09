CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

GannSwingsVIII - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
892
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
gannswingsviii.mq5 (14.08 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Rosh

Es un indicador semafórico de señal con zigzag.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 10.10.2007.

Fig. 1. Indicador GannSwingsVIII

Fig. 1. Indicador GannSwingsVIII

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2118

QQECloud_HTF QQECloud_HTF

El indicador QQECloud permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

BackgroundCandle_HTF BackgroundCandle_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados.

TTM-Trend TTM-Trend

El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close durante el período seleccionado.

Heiken_Ashi_BARS Heiken_Ashi_BARS

El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close.