コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

QQECloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
853
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つQQECloud指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指標チャート期間

この指標の操作はコンパイルされたQQECloud.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 QQECloud_HTF指標

図1 QQECloud_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2117

BackgroundCandle_HTF BackgroundCandle_HTF

この指標はより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた四角形として描きます。

Digital_MACD Digital_MACD

2つのデジタルフィルタの違いに描かれたMACDヒストグラム

GannSwingsVIII GannSwingsVIII

ジグザグを持つセマフォ指標

TTM-Trend TTM-Trend

この指標は、選択された期間の平均足始値平均足終値の値の分析を使用します。