代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

QQECloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1208
等级:
(23)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

QQECloud 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图表周期

此指标需要编译的指标文件 QQECloud.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1 该 QQECloud_HTF 指标

图例.1 该 QQECloud_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2117

BackgroundCandle_HTF BackgroundCandle_HTF

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条。

Digital_MACD Digital_MACD

此 MACD 直方图依据两个不同的数字滤波器绘制。

GannSwingsVIII GannSwingsVIII

一款带 ZigZag 的信号量指标。

TTM-Trend TTM-Trend

此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价作为选择的周期。