Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в голубой или розовый цвет, а тени в салатовый или красный аналогично.

Рис.1 Индикатор BackgroundСandle_HTF