BackgroundСandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3002
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в голубой или розовый цвет, а тени в салатовый или красный аналогично.
Рис.1 Индикатор BackgroundСandle_HTF
