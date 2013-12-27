CodeBaseРазделы
Индикаторы

BackgroundСandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в голубой или розовый цвет, а тени в салатовый или красный аналогично.

Рис.1 Индикатор BackgroundСandle_HTF

