ColorCCI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1459
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripción:
Es un CCI clásico con los niveles de señal coloreados.
Para los momentos cuando el CCI entra en las zonas de sobrecompra y sobreventa, tiene lugar el cambio del color del indicador correspondiente a la dirección de la tendencia.
La tendencia alcista colorea el indicador en el verde lechuga, la bajista lo colorea en el rojo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1866
