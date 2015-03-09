CodeBaseSecciones
ColorCCI - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Descripción:

Es un CCI clásico con los niveles de señal coloreados.

Para los momentos cuando el CCI entra en las zonas de sobrecompra y sobreventa, tiene lugar el cambio del color del indicador correspondiente a la dirección de la tendencia.

La tendencia alcista colorea el indicador en el verde lechuga, la bajista lo colorea en el rojo.

Color CCI

