Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

Abhängig von der Richtung der Kerze wird ihr Körper in blau oder pink eingefärbt, Schatten werden in hellgrün oder rot eingefärbt.

Abb.1 Indikator BackgroundСandle_HTF