und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.
Abhängig von der Richtung der Kerze wird ihr Körper in blau oder pink eingefärbt, Schatten werden in hellgrün oder rot eingefärbt.
Abb.1 Indikator BackgroundСandle_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2116
