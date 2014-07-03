Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BackgroundCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador desenha candles de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
Dependendo direção, o corpo do candle do pregão é pintado em azul ou rosa, as sombras são pintadas em verde limão ou vermelho.
Fig.1 Indicador BackgroundСandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2116
