BackgroundCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1328
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Indicador desenha candles de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Dependendo direção, o corpo do candle do pregão é pintado em azul ou rosa, as sombras são pintadas em verde limão ou vermelho.

Fig.1 Indicador BackgroundСandle_HTF

Fig.1 Indicador BackgroundСandle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2116

