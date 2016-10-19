コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BackgroundCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
903
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は青か桃色、髭は石灰か赤で塗られています。

図1 BackgroundСandle_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2116

