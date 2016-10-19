この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は青か桃色、髭は石灰か赤で塗られています。

図1 BackgroundСandle_HTF指標