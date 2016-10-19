無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BackgroundCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。
ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は青か桃色、髭は石灰か赤で塗られています。
図1 BackgroundСandle_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2116
