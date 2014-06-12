此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。

依据蜡烛条的方向，它的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅绿或红色。

图例.1 指标 BackgroundСandle_HTF