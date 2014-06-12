请观看如何免费下载自动交易
BackgroundCandle_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1231
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。
依据蜡烛条的方向，它的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅绿或红色。
图例.1 指标 BackgroundСandle_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2116
