Digital_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
CrazyChart
2つのデジタルフィルタの違いに描かれたMACDヒストグラム
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月10日にコードベースに公開されました。
図1 Digital_MACD指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2114
