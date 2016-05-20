und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Digital_MACD - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
CrazyChart
MACD-Histogramm gezeichnet auf die Differenz zweier digitaler Filter.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.10.2007.
Abb.1 Der Digital_MACD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2114
