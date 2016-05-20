CodeBaseKategorien
Digital_MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
digital_macd.mq5 (19 KB)
Der echte Autor:

CrazyChart

MACD-Histogramm gezeichnet auf die Differenz zweier digitaler Filter.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.10.2007.

Abb.1 Der Digital_MACD Indikator

Abb.1 Der Digital_MACD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2114

