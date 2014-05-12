Mira cómo descargar robots gratis
Transparent MetaTrader 5 - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1629
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El presente script permite volver semitransparente el terminal completo.
Cambios según la versión:
Versión 1.20: Si se une de nuevo al gráfico, el terminal se vuelve otra vez opaco.
Versión 1.10: Soporta Windows XP 32-bit.
Imágenes:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2377
