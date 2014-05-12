CodeBaseSecciones
Transparent MetaTrader 5 - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1629
(59)
Publicado:
Actualizado:
transparency.mq5 (3.72 KB) ver
El presente script permite volver semitransparente el terminal completo.

Cambios según la versión: 

Versión 1.20: Si se une de nuevo al gráfico, el terminal se vuelve otra vez opaco.

Versión 1.10: Soporta Windows XP 32-bit.

Imágenes:

step1

step2

step3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2377

