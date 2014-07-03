Participe de nossa página de fãs
Digital_MACD - indicador para MetaTrader 5
- 1923
Autor Real:
CrazyChart
Histograma MACD desenhado na forma diferente de dois filtros digitais.
O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (deve ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 10.10.2007.
Fig.1 Indicador Digital_MACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2114
