Autor Real:

CrazyChart

Histograma MACD desenhado na forma diferente de dois filtros digitais.

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (deve ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 10.10.2007.

Fig.1 Indicador Digital_MACD