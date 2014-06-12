请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
CrazyChart
此 MACD 直方图 依据两个不同的数字滤波器绘制。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 10.10.2007。
图例.1 该 Digital_MACD 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2114
Impulse
采用 SMA 算法计算单位周期内动量平均值。Laguerre_ROC
此 ROC 指标以 Laguerre 滤波器平滑，并绘制彩色直方图。
BackgroundCandle_HTF
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条。QQECloud_HTF
此 QQECloud 指标在输入参数中有时间帧选项。