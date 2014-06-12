真实作者:

CrazyChart

此 MACD 直方图 依据两个不同的数字滤波器绘制。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 10.10.2007。

图例.1 该 Digital_MACD 指标