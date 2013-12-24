CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Digital_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3365
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

CrazyChart

Гистограмма MACD, построенная на разнице двух цифровых фильтров.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.10.2007.

Рис.1 Индикатор Digital_MACD

Рис.1 Индикатор Digital_MACD

RSI_BARS RSI_BARS

Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.

TTM-Trend TTM-Trend

Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close за период.

Heiken_Ashi_BARS Heiken_Ashi_BARS

Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close.

Spread Indicator Spread Indicator

Spread Indicator отображает текущее значение спреда на графике.