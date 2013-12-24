Ставь лайки и следи за новостями
Digital_MACD - индикатор для MetaTrader 5
3365
Реальный автор:
CrazyChart
Гистограмма MACD, построенная на разнице двух цифровых фильтров.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.10.2007.
Рис.1 Индикатор Digital_MACD
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.TTM-Trend
Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close за период.
Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close.Spread Indicator
Spread Indicator отображает текущее значение спреда на графике.