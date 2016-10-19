コードベースセクション
TDI-2 BARS - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、バーの色をTDI-2カスタム指標に基づいて算出された現在のトレンドの色に変更します。バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　TDI-2_BARS指標

図1　TDI-2_BARS指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2102

