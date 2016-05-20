und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TDI-2 BARS - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem TDI-2 benutzerdefinierten Indikator. Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Indikator TDI-2_BARS
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2102
