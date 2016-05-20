CodeBaseKategorien
TDI-2 BARS - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
966
(27)
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tdi-2.mq5 (8.61 KB) ansehen
tdi2_bars.mq5 (7.63 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem TDI-2 benutzerdefinierten Indikator. Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Indikator TDI-2_BARS

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2102

