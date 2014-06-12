请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此指标改变柱线的颜色，当前趋势颜色依据 TDI-2 定制指标计算。如果趋势和蜡烛条方向匹配, 柱线的颜色较亮, 如果相反, 则柱线较暗。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. 指标 TDI-2_BARS
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2102
XChannel
基于最高和最低价格序列的均线基础上建立通道并绘制云图。Laguerre_ROC
此 ROC 指标以 Laguerre 滤波器平滑，并绘制彩色直方图。