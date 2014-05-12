CodeBaseSecciones
XDPO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre el precio y el doble de su promediación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 22.10.2007.

Figura 1. Indicador XDPO

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2100

