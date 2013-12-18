Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным пользовательского индикатора TDI-2. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор TDI-2_BARS