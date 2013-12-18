Ставь лайки и следи за новостями
TDI-2 BARS - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным пользовательского индикатора TDI-2. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор TDI-2_BARS
