Индикаторы

TDI-2 BARS - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным пользовательского индикатора TDI-2. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор TDI2_BARS

Рис.1. Индикатор TDI-2_BARS

