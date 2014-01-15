Autor real:

forexsystems

Descripcion:

El indicador "The Trend Detection Index" es un indicador TDI cambiante. Con la estable y expresa tendencia creciente, la línea morada está siempre por encima de la roja Com las fuertes caídas de tendencias pasará al contrario.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 22.10.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 Trend Direction Index