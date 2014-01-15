Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TDI-2 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
forexsystems
Descripcion:
El indicador "The Trend Detection Index" es un indicador TDI cambiante. Con la estable y expresa tendencia creciente, la línea morada está siempre por encima de la roja Com las fuertes caídas de tendencias pasará al contrario.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 22.10.2007.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".
Fig.1 Trend Direction Index
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1440
