O indicador altera a cor da barra da tendência atual calculado com base no indicador personalizado TDI-2. Se a tendência e o candle estão no mesmo sentido, a cor da barra é light, se for o oposto, a barra fica escura.

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (deve ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".





Figura 1. Indicador TDI-2_BARS