TDI-2 BARS - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1738
- 1738
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador altera a cor da barra da tendência atual calculado com base no indicador personalizado TDI-2. Se a tendência e o candle estão no mesmo sentido, a cor da barra é light, se for o oposto, a barra fica escura.
O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (deve ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. Indicador TDI-2_BARS
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2102
