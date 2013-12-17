Реальный автор:

sx ted

Индикатор торговых сессий с отображением тел и теней получившихся сессионных свечей c использованием DRAW_FILLING-буферов.

Индикатор определяет ширину канала и местоположение сессий на графике в соответствии со значениями входных параметров:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в голубой или розовый цвет, а тени в салатовый или красный аналогично.



Рис.1. Индикатор ShadeNY_candle