CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ShadeNY_candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2799
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

sx ted

Индикатор торговых сессий с отображением тел и теней получившихся сессионных свечей c использованием DRAW_FILLING-буферов.

Индикатор определяет ширину канала и местоположение сессий на графике в соответствии со значениями входных параметров:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;                            // Час начала сессии
input Min    StartMinute=M00;                          // Минута начала сессии
input Hour   EndHour=H13;                              // Час конца сессии для
input Min    EndMinute=M00;                            // Минута конца сессии
input uint   Shift=0;                                  // Сдвиг канала по горизонтали в барах

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в голубой или розовый цвет, а тени в салатовый или красный аналогично.

Рис.1. Индикатор ShadeNY_candle

Рис.1. Индикатор ShadeNY_candle

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodic.

Donchian Channels System Donchian Channels System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Donchian_Channels.

DarvasBoxes_System DarvasBoxes_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала DarvasBoxes.

TDI-2 BARS TDI-2 BARS

Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным пользовательского индикатора TDI-2.