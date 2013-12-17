Смотри, как бесплатно скачать роботов
ShadeNY_candle - индикатор для MetaTrader 5
- 2799
Реальный автор:
sx ted
Индикатор торговых сессий с отображением тел и теней получившихся сессионных свечей c использованием DRAW_FILLING-буферов.
Индикатор определяет ширину канала и местоположение сессий на графике в соответствии со значениями входных параметров:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // Час начала сессии input Min StartMinute=M00; // Минута начала сессии input Hour EndHour=H13; // Час конца сессии для input Min EndMinute=M00; // Минута конца сессии input uint Shift=0; // Сдвиг канала по горизонтали в барах
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в голубой или розовый цвет, а тени в салатовый или красный аналогично.
Рис.1. Индикатор ShadeNY_candle
