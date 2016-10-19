実際の著者：

DRAW_FILLINGバッファを使ってセッションローソク足の実体と髭を表示する取引セッション指標。

この指標は、次の入力パラメータの値に応じてチャート上のセッションの場所のチャネルの幅を決定します。

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は青か桃色、髭は石灰か赤で塗られています。



図1 ShadeNY_candle指標