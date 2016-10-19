コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ShadeNY_candle - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

sx ted

DRAW_FILLINGバッファを使ってセッションローソク足の実体と髭を表示する取引セッション指標。

この指標は、次の入力パラメータの値に応じてチャート上のセッションの場所のチャネルの幅を決定します。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;                            // セッション開始時間
input Min    StartMinute=M00;                          // セッション開始の分
input Hour   EndHour=H13;                              // セッション終了の時間
input Min    EndMinute=M00;                            // セッション終了の分
input uint   Shift=0;                                  // バー単位でのチャネルの横シフト

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は青か桃色、髭は石灰か赤で塗られています。

図1　ShadeNY_candle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2097

