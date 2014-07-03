CodeBaseSeções
Indicadores

ShadeNY_candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1275
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

sx ted

Um indicador dos pregões de negociação exibindo corpos e sombras definindo um tipo de candle do pregão usando os buffers DRAW_FILLING.

O indicador determina a largura do canal de localização do pregão no gráfico de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;                            // Hora inicial do pregão
input Min    StartMinute=M00;                          // Minuto inicial do pregão
input Hour   EndHour=H13;                              // Hora final do pregão 
input Min    EndMinute=M00;                            // Minuto final do pregão
input uint   Shift=0;                                  // Deslocamento horizontal do canal em barras

Dependendo direção, o corpo do candle do pregão é pintado em azul ou rosa, as sombras são pintadas em verde limão ou vermelho.

Figura 1. Indicador ShadeNY_candle

Figura 1. Indicador ShadeNY_candle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2097

