Autor Real:

sx ted

Um indicador dos pregões de negociação exibindo corpos e sombras definindo um tipo de candle do pregão usando os buffers DRAW_FILLING.

O indicador determina a largura do canal de localização do pregão no gráfico de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

Dependendo direção, o corpo do candle do pregão é pintado em azul ou rosa, as sombras são pintadas em verde limão ou vermelho.



Figura 1. Indicador ShadeNY_candle