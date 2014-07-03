Participe de nossa página de fãs
ShadeNY_candle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1275
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
sx ted
Um indicador dos pregões de negociação exibindo corpos e sombras definindo um tipo de candle do pregão usando os buffers DRAW_FILLING.
O indicador determina a largura do canal de localização do pregão no gráfico de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // Hora inicial do pregão input Min StartMinute=M00; // Minuto inicial do pregão input Hour EndHour=H13; // Hora final do pregão input Min EndMinute=M00; // Minuto final do pregão input uint Shift=0; // Deslocamento horizontal do canal em barras
Dependendo direção, o corpo do candle do pregão é pintado em azul ou rosa, as sombras são pintadas em verde limão ou vermelho.
Figura 1. Indicador ShadeNY_candle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2097
