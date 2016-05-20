CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ShadeNY_candle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
770
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

sx ted

Indikator für Handelssitzungen der Körper und Schatten der resultierenden Sitzungskerzen unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers anzeigt.

Der Indikator bestimmt die Weite des Channels der Position der Sitzung auf einem Chart in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;                            // Sitzung Beginnstunde
input Min    StartMinute=M00;                          // Sitzung Beginnminute
input Hour   EndHour=H13;                              // Sitzung Endstunde
input Min    EndMinute=M00;                            // Sitzung Endminute
input uint   Shift=0;                                  // Horizontale Verschiebung des Channels in Balken

Abhängig von der Richtung der Kerze wird ihr Körper in blau oder pink eingefärbt, Schatten werden in hellgrün oder rot eingefärbt.

Abbildung 1. Indikator ShadeNY_candle

Abbildung 1. Indikator ShadeNY_candle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2097

ShadeNY ShadeNY

Handelssitzungs-Indikator.

Simple Display Panel Simple Display Panel

Der Code wurde als einfache Referenz dafür entworfen, wie man verschiebbare (ziehen) Panels erstellt und sie mit Informationen befüllt.

StepMA_v6.4_HTF StepMA_v6.4_HTF

Der StepMA_v6.4 Indikator wmit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Donchian Channels System Donchian Channels System

Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Donchian_Channels.