Der echte Autor:



Indikator für Handelssitzungen der Körper und Schatten der resultierenden Sitzungskerzen unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers anzeigt.

Der Indikator bestimmt die Weite des Channels der Position der Sitzung auf einem Chart in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

Abhängig von der Richtung der Kerze wird ihr Körper in blau oder pink eingefärbt, Schatten werden in hellgrün oder rot eingefärbt.



Abbildung 1. Indikator ShadeNY_candle