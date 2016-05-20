und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ShadeNY_candle - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
sx ted
Indikator für Handelssitzungen der Körper und Schatten der resultierenden Sitzungskerzen unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers anzeigt.
Der Indikator bestimmt die Weite des Channels der Position der Sitzung auf einem Chart in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // Sitzung Beginnstunde input Min StartMinute=M00; // Sitzung Beginnminute input Hour EndHour=H13; // Sitzung Endstunde input Min EndMinute=M00; // Sitzung Endminute input uint Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Channels in Balken
Abhängig von der Richtung der Kerze wird ihr Körper in blau oder pink eingefärbt, Schatten werden in hellgrün oder rot eingefärbt.
Abbildung 1. Indikator ShadeNY_candle
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2097
