ShadeNY_candle - MetaTrader 5脚本

真实作者:

sx ted

一款交易时段指标，显示时段蜡烛条的实体及影线，使用 DRAW_FILLING 缓存区。

此指标按照以下输入参数判断图表上的时段通道宽度:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;                            // 时段开始小时
input Min    StartMinute=M00;                          // 时段开始分钟
input Hour   EndHour=H13;                              // 时段结束小时
input Min    EndMinute=M00;                            // 时段结束分钟
input uint   Shift=0;                                  // 通道的水平位移柱线数

依据蜡烛条的方向，它的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅绿或红色。

图例 1. 指标 ShadeNY_candle

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2097

