真实作者:

sx ted

一款交易时段指标，显示时段蜡烛条的实体及影线，使用 DRAW_FILLING 缓存区。

此指标按照以下输入参数判断图表上的时段通道宽度:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

依据蜡烛条的方向，它的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅绿或红色。



图例 1. 指标 ShadeNY_candle