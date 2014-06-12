请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
sx ted
一款交易时段指标，显示时段蜡烛条的实体及影线，使用 DRAW_FILLING 缓存区。
此指标按照以下输入参数判断图表上的时段通道宽度:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // 时段开始小时 input Min StartMinute=M00; // 时段开始分钟 input Hour EndHour=H13; // 时段结束小时 input Min EndMinute=M00; // 时段结束分钟 input uint Shift=0; // 通道的水平位移柱线数
依据蜡烛条的方向，它的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅绿或红色。
图例 1. 指标 ShadeNY_candle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2097
