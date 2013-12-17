Смотри, как бесплатно скачать роботов
DarvasBoxes_System - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала DarvasBoxes.
При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, красный - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. Индикатор DarvasBoxes_System
