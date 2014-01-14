El método de análisis de gráficos desarrollado por Nicolas Darvas es muy popular en Europa y USA. Aunque este método peculiar y sencillo aún no es muy popular en Rusia.

Vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre ello.

La técnica de trading de Darvas se basa en su método de detección de una nueva tendencia. Las señales de compra se generan en el momento en que se confirmó la tendencia alcista y los niveles de Stop se establecen en ese momento. Darvas utilizó su método de trading en los gráficos diarios. Por lo tanto, su método casi se adapta perfectamente a los traders con puestos de trabajo a tiempo completo.

Darvas utilizó un filtro especial por su trabajo - Darvas Box (Caja Darvas). Dicha caja ayudó a Darvas a determinar la importancia de los diversos movimientos del mercado. El filtro se compone de los bordes superior e inferior de la zona.

La breve descripción del método es el siguiente: deberíamos comprar en el caso de la ruptura del borde superior. En este mismo momento se instala un nivel de stop bajo el borde inferior. En el caso de formarse una nueva zona, los niveles de stop se mueven bajo el borde inferior de la nueva área. La situación inversa es para vender.

La zona se forma de la siguiente manera.

Pasos 1-2. Generation y protección del borde superior.



El primer día el precio más alto de la jornada se especifica como el borde superior de la Zona. Más adelante, esta verificación se realiza cada día siguiente: si el borde superior de la Zona es más bajo que el precio más alto del día. Si ese no es el caso, el borde superior de la Zona se desplaza al nuevo nivel de máximo.



En caso de que en el tercer día, el borde superior es mayor que el máximo del día, se supone que el borde superior se formó (paso 2) y que es el momento de pasar a los pasos 3-4. En caso de que el máximo del día excede o es igual al precio de borde superior, el borde superior se desplaza al nuevo nivel y una nueva verificación es realiza el día siguiente. La verificación se realiza hasta que el borde superior no es mayor que el máximo del día.

Pasos 3-4. Generación y protección del borde inferior de la Zona.



En el día en que el borde superior se forma finalmente, el valor inicial para el borde inferior se establece como el precio mínimo de los días anteriores.

A continuación, la generación del borde inferior se realiza de manera similar a la superior: se supone que el borde inferior se forma cuando el máximo del día es más alto que el borde inferior de la zona.

En caso de que el máximo del día rompe el borde superior en ese paso, el borde superior se establece para que sea igual a ese valor y el algoritmo pasa al paso 1.



Después de formarse el borde inferior de la Zona se supone que toda la Zona está terminada y es hora de pasar al paso 5.

Paso 5. Esperar una señal de compra/venta La ruptura de los bordes superior o inferior de la Zona por el precio se sigue en este paso. En caso de que se supere el borde superior, el activo se compra y un nivel de stop se establece bajo el borde inferior

Imagen:



