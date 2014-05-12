Indicador TrendTriggerMod con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador TrendTriggerMod.mq5.

Figura 1. Indicador TrendTriggerMod_HTF