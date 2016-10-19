この指標はDarvasBoxesチャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。



価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色変更します。金融資産の増加は青で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1 DarvasBoxes_System指標